Усика зобов’язали провести бій проти чемпіона з Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Світова боксерська асоціація (WBA) призначила Олександрові Усику бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі з британцем Даніелем Дюбуа. Про це повідомляє пресслужба на своїй сторінці у Twitter, інформує УНН.
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"Комітет Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) постановив провести бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі між суперчемпіоном Олександром Усиком та чемпіоном Даніелем Дюбуа", - ідеться в заяві організації.
Доповнення
Український боксер, володар титулів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик став амбасадором United24.
Менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів про деталі майбутнього поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Він зазначив, що ймовірна дата і місце встановлені.