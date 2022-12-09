Бій між Усиком і Ф'юрі: менеджер назвав орієнтовні дати поєдинку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів про деталі майбутнього поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Він зазначив, що ймовірна дата і місце встановлені, пише УНН з посиланням на talkSPORT.
Цитата
"Я раніше спілкувався з промоутерами Queensbury, і ми поговорили з Top Rank у четвер вранці під час телефонної конференції. Залишилося не так багато обговорити. Швидше за все, це відбудеться не пізніше 4 березня і, ймовірно, бій відбудеться на Близькому Сході", - сказав Клімас.
Деталі
Повідомляється, що бій між Ф'юрі та Усиком може призвести до оголошення першого беззаперечного чемпіона у важкій вазі в епоху чотирьох поясів.
Нагадаємо
Український боксер, чемпіон світу та володар титулів WBA/WBO/IBF/IBO у суперважкій вазі Олександр Усик під час пресконференції з українськими медіа заявив, що хоче вийти на ринг із Тайсоном Ф’юрі на головному стадіоні України - НСК "Олімпійський".
Він також висловив сподівання, що бій відбудеться у 2023 році.