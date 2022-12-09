Бій між Усиком і Ф'юрі: менеджер назвав орієнтовні дати поєдинку

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"Я раніше спілкувався з промоутерами Queensbury, і ми поговорили з Top Rank у четвер вранці під час телефонної конференції. Залишилося не так багато обговорити. Швидше за все, це відбудеться не пізніше 4 березня і, ймовірно, бій відбудеться на Близькому Сході", - сказав Клімас.

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Повідомляється, що бій між Ф'юрі та Усиком може призвести до оголошення першого беззаперечного чемпіона у важкій вазі в епоху чотирьох поясів.

Нагадаємо

Український боксер, чемпіон світу та володар титулів WBA/WBO/IBF/IBO у суперважкій вазі Олександр Усик під час пресконференції з українськими медіа заявив, що хоче вийти на ринг із Тайсоном Ф’юрі на головному стадіоні України - НСК "Олімпійський".

Він також висловив сподівання, що бій відбудеться у 2023 році.