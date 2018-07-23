Усик сделал рывок в рейтинге лучших боксеров мира

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38918 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102212 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124236 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131775 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169026 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153308 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141053 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130457 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181258 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118329 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Усик сделал рывок в рейтинге лучших боксеров мира

Усик сделал рывок в рейтинге лучших боксеров мира

Киев  •  УНН

 • 22311 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Чемпион мира по всем четырем главными поясам в первом тяжелом весе Александр Усик, после победы во Всемирной боксерской суперсерии, начал пожинать плоды своей работы, информирует УНН со ссылкой на сайт BoxRec.

Наш чемпион благодаря единогласной победе по очкам над россиянином Муратом Гассиевым поднялся с 10-го на 7-е место в независимом компьютерном рейтинге BoxRec. В 31-летнего боксера в активе 692 очка. Сразу за украинцем разместился обидчик Владимира Кличко — британец Энтони Джошуа.

Другой представитель Украины Василий Ломаченко также в десятке — 4-я строчку с 808 пунктами.

Отметим, что выше Ломаченко находится только американец Теренс Кроуфорд (1089 очков), мексиканец Сауль Альварес (976) и казах Геннадий Головкин (848). Пятерку лучших замыкает армян Вангек (748).

Добавим также, соперник Усика — Гассиев, теперь занимает только 69-ю строчку.

Украинские Национальные Новости

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