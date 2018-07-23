Усик сделал рывок в рейтинге лучших боксеров мира
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Чемпион мира по всем четырем главными поясам в первом тяжелом весе Александр Усик, после победы во Всемирной боксерской суперсерии, начал пожинать плоды своей работы, информирует УНН со ссылкой на сайт BoxRec.
Наш чемпион благодаря единогласной победе по очкам над россиянином Муратом Гассиевым поднялся с 10-го на 7-е место в независимом компьютерном рейтинге BoxRec. В 31-летнего боксера в активе 692 очка. Сразу за украинцем разместился обидчик Владимира Кличко — британец Энтони Джошуа.
Другой представитель Украины Василий Ломаченко также в десятке — 4-я строчку с 808 пунктами.
Отметим, что выше Ломаченко находится только американец Теренс Кроуфорд (1089 очков), мексиканец Сауль Альварес (976) и казах Геннадий Головкин (848). Пятерку лучших замыкает армян Вангек (748).
Добавим также, соперник Усика — Гассиев, теперь занимает только 69-ю строчку.