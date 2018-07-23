Усик зробив ривок у рейтингу найкращих боксерів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Чемпіон світу за всіма чотирма головними поясами у першій важкій ваговій категорії Олександр Усик, після перемоги у Всесвітній боксерській суперсерії, почав пожинати плоди своєї роботи, інформує УНН з посиланням на сайт BoxRec.
Наш чемпіон завдяки одноголосній перемозі по очкам над росіянином Муратом Гассієвим піднявся з 10-го на 7-ме місце в незалежному комп’ютерному рейтингу BoxRec. В 31-річного боксера в активі 692 очки. Одразу за українцем розмістився кривдник Володимира Кличко — британець Ентоні Джошуа.
Інший представник України Василь Ломаченко також в десятці — 4-й рядок із 808 пунктів.
Зазначимо, що вище Ломаченко знаходиться тільки американець Теренс Кроуфорд (1089 очок), мексиканець Сауль Альварес (976) і казах Геннадій Головкін (848). П’ятірку кращих замикає вірмен Вангек (748).
Додамо також, суперник Усика — Гассієв, тепер займає тільки 69-й рядок.