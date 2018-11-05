Усик отправился в Великобританию на предстоящий бой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отправился на поединок с британцем Тони Беллью, сообщает УНН со ссылкой на страницу украинской бойца в Facebook.
Украинец полетел в Англию, где проведет первую защиту своих титулов в поединке против Беллью.
Усик выложил в соцсеть фото вместе со своей командой перед вылетом из аэропорта, а также видео с музыкальным сопровождением из сериала “Бригада”, на котором он и его команда отправлялись к вылету с подписью “По дороге в Англию”.
Примечательно, что украинско-британский поединок состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе “Manchester Arena” с вместимостью в 21 тысячу зрителей.