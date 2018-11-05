Усик відправився у Велику Британію на майбутній бій

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик відправився на поєдинок з британцем Тоні Беллью, повідомляє УНН з посиланням на сторінку українського бійця у Facebook.

Українець полетів до Англії, де проведе перший захист своїх титулів у поєдинку проти Беллью.

Усик виклав у соцмережу фото разом зі своєю командою перед вильотом з аеропорту, а також відео із музичним супроводом із серіалу “Бригада” на якому він та його команда відправлялися до вильоту з підписом “По дорозі в Англію”.

Примітно, що українсько-британський поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні “Manchester Arena” зі місткістю в 21 тисячу глядачів.

Українські Національні Новини

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