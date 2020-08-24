Усик может провести бой против россиянина Поветкина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик может в будущем провести поединок с россиянином Александром Поветкиным, сообщает УНН со ссылкой на издание Ring Polska.
Поветкин (36-2-1, 25 нокаутов) подтвердил свою принадлежность к элите в тяжелом весе, победив несколько дней назад нокаутом Диллиан Уайта (27-2). Россиянин, которому через несколько дней исполнится 41 год, имеет ряд интересных предложений на будущее.
У Поветкина есть возможность провести бой против Усика за звание обязательного претендента на пояс WBC. Украинец занимает 2-ю строчку рейтинга WBC, уступая лишь Деонтею Уайлдеру, который должен провести свой следующий бой с чемпионом организации Тайсоном Фьюри.
Кроме того, у россиянина также вариант провести до конца года бой-реванш против Диллиан Уайта.
Заметим, что Поветкин за карьеру уступал только Владимиру Кличко и Джошуа.