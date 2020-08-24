Усик може провести бій проти росіянина Повєткіна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик може в майбутньому провести двобій з росіянином Олександром Повєткіним, повідомляє УНН з посиланням на видання Ring Polska.
Повєткін (36-2-1, 25 нокаутів) підтвердив свою приналежність до еліти у важкій вазі, перемігши кілька днів назад нокаутом Ділліан Уайта (27-2). Росіянин, якому через кілька днів виповниться 41 рік, має ряд цікавих пропозицій на майбутнє.
У Повєткіна є можливість провести бій проти Усика за звання обов’язкового претендента на пояс WBC. Українець посідає 2-й рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтею Вайлдеру, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф’юрі.
Крім того, у росіянина також є варіант провести до кінця року бій-реванш проти Ділліана Вайта.
Зауважимо, що Повєткін за кар’єру поступався тільки Володимиру Кличко та Ентоні Джошуа.