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Усик може провести бій проти росіянина Повєткіна

Київ • УНН

 • 12287 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик може в майбутньому провести двобій з росіянином Олександром Повєткіним, повідомляє УНН з посиланням на видання Ring Polska.

Усик може провести бій проти росіянина Повєткіна

Повєткін (36-2-1, 25 нокаутів) підтвердив свою приналежність до еліти у важкій вазі, перемігши кілька днів назад нокаутом Ділліан Уайта (27-2). Росіянин, якому через кілька днів виповниться 41 рік, має ряд цікавих пропозицій на майбутнє.

У Повєткіна є можливість провести бій проти Усика за звання обов’язкового претендента на пояс WBC. Українець посідає 2-й рядок рейтингу WBC, поступаючись лише Деонтею Вайлдеру, який повинен провести свій наступний бій з чемпіоном організації Тайсоном Ф’юрі.

Крім того, у росіянина також є варіант провести до кінця року бій-реванш проти Ділліана Вайта.

Зауважимо, що Повєткін за кар’єру поступався тільки Володимиру Кличко та Ентоні Джошуа.

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