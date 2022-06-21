Усик – Джошуа 2: первая встреча, дуэль взглядов и слова боксеров после объявления боя

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Усик, комментируя утверждение боя, обратил внимание на полномасштабное вторжение россии в Украину. И отметил, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы защитить звание чемпиона мира.

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"Это большая честь для меня – находиться здесь. Как вы все знаете, у нас сейчас сложное положение дома, но мы делаем все возможное, чтобы достичь нашей цели. Я никогда не делал громкие и яркие заявления. Все, что я делаю - добросовестно работаю во время тренировочного лагеря, именно это и буду делать до последнего дня перед боем, а потом выйду на ринг и сделаю всех счастливым своим боксом. Причина моего счастья не в чемпионских поясах, а в том, что у меня семья, дети и отличная команда вокруг меня", - цитирует слова Усика The Ring.

А вот Джошуа обратил внимание, что очень хочет вернуть себе чемпионские пояса. И все еще рассчитывает на то, что у него получится в будущем провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

"Я все еще очень голоден. Неудачи случаются в жизни, но устойчивость, психологическая выносливость и стабильность всегда будут превалировать. Нужно отдать должное всем. Я не гейтер, уважаю людей, уважаю Усика и то, чего он достиг. Если я рядом с теми, кто лучше меня, должен мотивировать себя быть лучшим. Самое важное, что у меня есть второй шанс. И если вы знаете что-то о моей жизни, то я попадал в неприятности, когда был молод, и именно бокс предоставил мне второй шанс" , – сказал Джошуа.

Напомним

Бой Усик – Джошуа 2 окончательно утвердили 19 июня, а сам поединок – на 20 августа. Его местом проведения станет город Джедда в Саудовской Аравии.

Для боксеров это будет второе очное сражение. Первый поединок Усик – Джошуа закончился победой украинца единогласным решением судей, благодаря чему он стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC.

Усик стал чемпионом мира в сентябре 2021 года, отобрав титулы у Джошуа. Он остается непобедимым боксером: 19 побед, 13 – нокаутом.