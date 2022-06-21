Усик - Джошуа 2: перша зустріч, дуель поглядів та слова боксерів після оголошення бою

Деталі

Усик, коментуючи затвердження бою, звернув увагу на повномасштабне вторгнення росії в Україну. І зазначив, що зараз він думками зосереджений на тому, щоб захистити звання чемпіона світу.

Цитата

"Це велика честь для мене - знаходитися тут. Як ви усі знаєте, у нас зараз складне становище вдома, але ми робимо усе можливе, щоб досягти нашої мети. Я ніколи не робив гучні та яскраві заяви. Усе, що я роблю - сумлінно працюю під час тренувального табору. Саме це і буду робити до останнього дня перед боєм, а потім вийду на ринг і зроблю усіх щасливими своїм боксом. Причина мого щастя не у чемпіонських поясах, а у тому, що у мене є сім'я, діти та чудова команда навколо мене", - цитує слова Усика The Ring.

А ось Джошуа звернув увагу, що дуже хоче повернути собі чемпіонські пояси. І все ще розраховує на те, що у нього вийде у майбутньому провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

"Я все ще дуже голодний. Невдачі трапляються у житті, але стійкість, психологічна витривалість та стабільність завжди будуть переважати. Потрібно віддати належне усім. Я не гейтер, поважаю людей, поважаю Усика та те, чого він досягнув. Якщо я поруч із тими, хто краще мене, то мушу мотивувати себе бути кращим. Найважливіше, що у мене є другий шанс. І якщо ви знаєте щось про моє життя, то я потрапляв у неприємності, коли був молодий, і саме бокс надав мені другий шанс", - сказав Джошуа.

Нагадаємо

Бій Усик - Джошуа 2 остаточно затвердили 19 червня, а сам поєдинок - на 20 серпня. Його місцем проведення стане місто Джедда у Саудівській Аравії.

Для боксерів це буде другий очний бій. Перший поєдинок Усик - Джошуа закінчився перемогою українця одностайним рішенням суддів, завдяки чому він став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC.

Усик став чемпіоном світу в вересні 2021 року, відібравши титули в Джошуа. Він залишається непереможним боксером: 19 перемог, 13 - нокаутом.