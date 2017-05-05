Все службы Киева работают в усиленном режиме к Евровидению - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Все службы города Киева работают в усиленном режиме для обеспечения комфота киевлян и гостей Евровидения. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, передает УНН.
"На сегодняшний день все городские службы работают в усиленном режиме. Это и скорая помощь, и ГСЧС, и пожарные и, обязательно, парковочные, транспортные, все наши службы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт при передвижении по городу", - сказала А.Старостенко.
Как сообщал УНН, гостям Евровидение помогать ориентироваться в столице 250 волонтеров.
Напомним, торжественное открытие Евровидения-2017 в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.