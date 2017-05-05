Все службы Киева работают в усиленном режиме к Евровидению - КГГА

"На сегодняшний день все городские службы работают в усиленном режиме. Это и скорая помощь, и ГСЧС, и пожарные и, обязательно, парковочные, транспортные, все наши службы для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт при передвижении по городу", - сказала А.Старостенко.

Как сообщал УНН, гостям Евровидение помогать ориентироваться в столице 250 волонтеров.

Напомним, торжественное открытие Евровидения-2017 в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.