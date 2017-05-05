Усі служби Києва працюють в посиленому режимі до Євробачення - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Усі служби міста Києва працюють у посиленому режимі для забезпечення комфоту киян та гостей Євробачення. Про це на прес-конференції повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає УНН.
“На сьогодні усі міські служби працюють у посиленому режимі. Це і швидка допомога, і ДСНС, і пожежники і, обов’язково, паркувальні, транспортні, усі наші служби для того, щоб забезпечити максимальний комфорт при пересуванні містом”, — сказала Г.Старостенко.
Як повідомляв УНН, гостям Євробачення допомагатимуть орієнтуватися в столиці 250 волонтерів.
Нагадаємо, урочисте відкриття Євробачення-2017 у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.