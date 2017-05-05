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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Усі служби Києва працюють в посиленому режимі до Євробачення - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Усі служби міста Києва працюють у посиленому режимі для забезпечення комфоту киян та гостей Євробачення. Про це на прес-конференції повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає УНН.

Усі служби Києва працюють в посиленому режимі до Євробачення - КМДА

“На сьогодні усі міські служби працюють у посиленому режимі. Це і швидка допомога, і ДСНС, і пожежники і, обов’язково, паркувальні, транспортні, усі наші служби для того, щоб забезпечити максимальний комфорт при пересуванні містом”, — сказала Г.Старостенко.

Як повідомляв УНН, гостям Євробачення допомагатимуть орієнтуватися в столиці 250 волонтерів.

Нагадаємо, урочисте відкриття Євробачення-2017 у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.

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