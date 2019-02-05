Все деньги от растаможки "евроблях" поступают в Пенсионный фонд
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Все средства от растаможивания авто на еврономерах поступают в Пенсионный фонд. Об этом заявили в профильном комитете по вопросам налоговой и таможенной политики, передает УНН.
"Мы приняли компромиссный закон, который максимально учел интересы владельцев авто на еврономерах, граждан, которые приобрели авто в законный способ. Сейчас те, кто желает растаможить свой автомобиль, делают это. Деньги от растаможивания поступают исключительно пенсионерам", - заявила председатель комитета Нина Южанина.
Южанина добавила, что сейчас идет период льготного растаможивания. В дальнейшем растаможка по общей ставке составит 180 дней.
Как сообщал УНН, с начала действия новых правил за таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже оплатили почти 1,6 млрд гривен.