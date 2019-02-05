Усі гроші від розмитнення "євроблях" надходять до Пенсійного фонду
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Усі кошти від розмитнення авто на єврономерах надходять до Пенсійного фонду. Про це заявили у профільному комітеті з питань податкової та митної політики, передає УНН.
“Ми ухвалили компромісний закон, який максимально врахував інтереси власників авто на єврономерах, громадян, які придбали авто в законий спосіб. Зараз ті, хто бажає розмитнити своє авто, роблять це. Гроші від розмитнення надходять виключно пенсіонерам”, – заявила голова комітету Ніна Южаніна.
Южаніна додала, що наразі триває період пільгового розмитнення. У подальшому розмитнення по загальній ставці складе 180 днів.
Як повідомляв УНН, з початку дії нових правил за митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили майже 1,6 млрд гривень.