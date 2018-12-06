Все архиереи будут иметь одинаковую роль на Объединительном соборе - Павленко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Роль архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата в Объединительном соборе будет такой же, как и других архиереев украинских церквей. Об этом сегодня сообщил внештатный советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает корреспондент УНН.
"Их (архиереев УПЦ МП - ред.) роль будет такая же, как архиереев других украинских православных церквей. Это участие в Соборе, как равноправных участников, соучредителей новой независимой единой церкви", - сказал Павленко.
При этом он не уточнил, сколько архиереев УПЦ МП примут участие в Объединительном соборе.
Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
УПЦ МП, по данным СМИ, не будет участвовать в Объединительном соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.
11 октября были объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.