Усі архієреї будуть мати однакову роль на Об'єднавчому соборі - Павленко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Роль архієреїв Української православної церкви Московського патріархату в Об'єднавчому соборі буде такою ж, як і інших архієреїв українських церков. Про це сьогодні повідомив позаштатний радник Президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, передає кореспондент УНН.
"Їхня (архієреїв УПЦ МП - ред.) роль буде така сама, як архієреїв інших українських православних церков. Це участь в Соборі, як рівноправних учасників, співзасновників нової незалежної єдиної церкви", - сказав Павленко.
Водночас він не уточнив, скільки архієреїв УПЦ МП братимуть участь в Об'єднавчому соборі.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
УПЦ МП, за даними ЗМІ, не братиме участі в Об'єднавчому соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.
11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.