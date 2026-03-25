Ушел из жизни Алексей Кавицкий – наследник основателей Helen Marlen Group
Киев • УНН
Ушел из жизни сын основателей известной сети Helen Marlen Group Алексей Кавицкий. Обстоятельства смерти активного участника семейного бизнеса не разглашаются.
Ушел из жизни Алексей Кавицкий, сын украинских предпринимателей Михаила и Оксаны Кавицких, основателей Helen Marlen Group — одной из ведущих украинских компаний в сфере розничной торговли и моды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал "Жирным шрифтом".
Детали
Алексей Кавицкий был активным участником развития семейного бизнеса, занимался управлением проектов компании и популяризацией бренда на рынке Украины и за рубежом.
Информация об обстоятельствах его смерти пока не разглашается.
Helen Marlen Group известна своими высококачественными коллекциями одежды, аксессуаров и парфюмерии, а также развитием сети магазинов в крупных городах Украины. Безусловно, смерть наследника компании стала большой неожиданностью для бизнес-сообщества и поклонников бренда.
