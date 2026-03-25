Пішов з життя Олексій Кавицький - спадкоємець засновників Helen Marlen Group
Київ • УНН
Пішов з життя Олексій Кавицький, син українських підприємців Михайла та Оксани Кавицьких, засновників Helen Marlen Group — однієї з провідних українських компаній у сфері роздрібної торгівлі та моди. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал "Жирним шрифтом".
Деталі
Олексій Кавицький був активним учасником розвитку сімейного бізнесу, займався управлінням проєктів компанії та популяризацією бренду на ринку України та за кордоном.
Інформація про обставини його смерті наразі не розголошується.
Helen Marlen Group відома своїми високоякісними колекціями одягу, аксесуарів і парфумерії, а також розвитком мережі магазинів у великих містах України. Безумовно, смерть спадкоємця компанії стала великою несподіванкою для бізнес-спільноти та шанувальників бренду.
