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Правительственный комитет одобрил проект выплаты разовой помощи в случае гибели или ранения журналистов

Правительственный комитет одобрил проект выплаты разовой помощи в случае гибели или ранения журналистов

Киев • УНН

 • 6351 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На заседании Правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития был одобрен проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья) журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей "связей", передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Для получения денежной помощи членам семьи погибшего журналиста необходимо будет в шестимесячный срок с даты получения свидетельства о смерти журналиста подать в межведомственную комиссию по вопросам выплаты такой помощи, образованной Госкомтелерадио, заявление и ряд документов", - говорится в сообщении.

"Журналист, который в соответствии с настоящим Порядком имеет право на выплату помощи вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) должен лично или через своего представителя подать комиссии письменное заявление и документы, подтверждающие получение ранения (контузии, травмы или увечья) во время выполнения профессиональных обязанностей ", - отмечает источник.

Решение о назначении пособия комиссия будет принимать в месячный срок.

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Стоит добавить, что согласно ст.18 Закона Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" в случае гибели (смерти) журналиста при исполнении им профессиональных обязанностей членам семьи погибшего (умершего) из государственного бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 100 прожиточных минимумов, а в случае ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного журналисту во время выполнения им профессиональных обязанностей, ему выплачивается из государственного бюджета единовременное пособие в размере до 50 прожиточных минимумов.

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