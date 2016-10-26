Урядовий комітет схвалив проект виплати разової допомоги у разі загибелі або поранення журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку був схвалений проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків”, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Для отримання грошової допомоги членам сім’ї загиблого журналіста необхідно буде у шестимісячний термін з дати отримання свідоцтва про смерть журналіста подати до міжвідомчої комісії з питань виплати такої допомоги, утвореній Держкомтелерадіо, заяву та низку документів,” — йдеться в повідомленні.
“Журналіст, який відповідно до цього Порядку має право на виплату допомоги внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) має особисто або через свого представника подати комісії письмову заяву та документи, які підтверджують отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) під час виконання професійних обов’язків,” — зазначає джерело.
Рішення про призначення допомоги комісія прийматиме у місячний термін.
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Варто додати, що відповідно до ст.18 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” у разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків членам сім’ї загиблого (померлого) з державного бюджету виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 100 прожиткових мінімумів, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків, йому виплачується з державного бюджету одноразова грошова допомога в розмірі до 50 прожиткових мінімумів.