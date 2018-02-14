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Правительство изменило механизм использования средств для поддержки общественных объединений ветеранов

Правительство изменило механизм использования средств для поддержки общественных объединений ветеранов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Кабинет министров определил новый механизм использования средств для предоставления финансовой поддержки общественным объединением ветеранов. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

В частности, КМУ принял постановление “Некоторые вопросы предоставления финансовой поддержки общественным объединениям ветеранов”, которым определено, что средства, предусмотренные в бюджете на финансовую поддержку всеукраинских общественных объединений ветеранов, мероприятия по посещению воинских захоронений и воинских памятников и увековечения памяти погибших во время войн и военных конфликтов, распределяются по результатам проведенного конкурса, а их распределение утверждается Минсоцполитики.

Как пояснил министр социальной политики Украины Андрей Рева, если ранее финансировалась уставная деятельность объединений ветеранов, то сейчас, постановлением создан новый механизм конкурсного отбора проектов в поддержку инициатив общественных организаций путем подачи соответствующих предложений, с тем, чтобы финансировать их практическую деятельность в рамках законодательства.

“При этом, все мероприятия, которые будут финансироваться за средства госбюджета, будут проходить через общественную экспертизу”, — добавил он.

Напомним, в 2018 году на приобретение жилья для семей погибших участников боевых действий на территории других государств, и инвалидов, получивших травмы в результате боевых действий на территории других государств, выделят 200 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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