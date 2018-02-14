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Уряд змінив механізм використання коштів для підтримки громадських об’єднань ветеранів

Уряд змінив механізм використання коштів для підтримки громадських об’єднань ветеранів

Київ • УНН

 • 8932 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кабінет міністрів визначив новий механізм використання коштів для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Зокрема, КМУ ухвалив постанову “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”, якою визначено, що кошти, передбачені в бюджеті на фінансову підтримку всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та увічнення пам’яті загиблих під час воєн та військових конфліктів, розподіляються за результатами проведеного конкурсу, а їх розподіл затверджується Мінсоцполітики.

Як пояснив міністр соціальної політики України Андрій Рева, якщо раніше фінансувалася статутна діяльність об’єднань ветеранів, то зараз, постановою створено новий механізм конкурсного відбору проектів на підтримку ініціатив громадських організацій через подання відповідних пропозицій, з тим, щоби фінансувати їхню практичну діяльність в рамках законодавства.

“При цьому, усі заходи, які фінансуватимуться за кошти держбюджету, проходитимуть через громадську експертизу”, — додав він.

Нагадаємо, у 2018 році на придбання житла для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, та інвалідів, які отримали травми внаслідок бойових дій на території інших держав, виділять 200 млн гривень.

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