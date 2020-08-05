Правительство утвердило план мероприятий по празднованию Дня памяти защитников Украины

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88334 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102769 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128127 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108052 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128360 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101449 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102232 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

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Правительство утвердило план мероприятий по празднованию Дня памяти защитников Украины

Правительство утвердило план мероприятий по празднованию Дня памяти защитников Украины

Киев  •  УНН

 • 11972 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по празднованию 29 августа - Дня памяти защитников Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня на заседании Правительства было утверждено распоряжение КМУ "О мероприятиях по празднованию в 2020 году Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", который с 2019 года ежегодно отмечается в Украине 29 августа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что его основная цель - внедрение новых традиций по чествованию памяти погибших воинов - защитников Украины. Распоряжение окажет положительное влияние на интересы ветеранов войны и семей погибших защитников Украины, которые положили свои жизни в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, будет способствовать консолидации и развитию украинской нации.

"В этот день предусмотрено приспущение Государственного флага Украины и объявление общенациональной минуты молчания, ограничение развлекательно-концертных мероприятий и трансляций на телевидении и радио, возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений защитников Украины, а также проведение национально-патриотических мероприятий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, областным и Киевской городской госадминистрациям поручено до 15 августа разработать и утвердить свои региональные планы по празднованию памяти погибших защитников Украины.

Также в этом году планируется установка уменьшенных копий государственного флага на всех могилах защитников Украины, проведение всеукраинской акции памяти "Сонях", велопробег ветеранов войны по маршруту Ужгород - Мариуполь и ряд других мероприятий.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал проект указа Президента Владимира Зеленского об установлении нового профессионального праздника - Дня виноградаря и винодела.

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