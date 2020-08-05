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Уряд затвердив план заходів з відзначення Дня пам’яті захисників України

Уряд затвердив план заходів з відзначення Дня пам’яті захисників України

Київ • УНН

 • 11981 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив план заходів з відзначення 29 серпня – Дня пам’яті захисників України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні на засіданні Уряду було затверджено розпорядження КМУ "Про заходи з відзначення у 2020 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", який з 2019 року щорічно відзначається в Україні 29 серпня", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що його основна мета - впровадження нових традицій по вшануванню пам’яті загиблих воїнів - захисників України. Розпорядження матиме позитивний вплив на інтереси ветеранів війни та сімей загиблих захисників України, які поклали свої життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, сприятиме консолідації та розвиткові української нації.

"У цей день передбачено приспущення Державного прапора України та оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання, обмеження розважально-концертних заходів та трансляцій на телебаченні і радіо, покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань захисників України, а також проведення національно-патріотичних заходів", - зазначається в повідомленні.

Крім того, обласним та Київській міській держадміністраціям доручено до 15 серпня розробити і затвердити свої регіональні плани щодо відзначення пам’яті загиблих захисників України.

Також цього року планується встановлення зменшених копій державного прапора на усіх могилах захисників України, проведення всеукраїнської акції пам’яті "Сонях", велопробігу ветеранів війни за маршрутом Ужгород – Маріуполь та ряд інших заходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав проект указу Президента Володимира Зеленського про встановлення нового професійного свята ― Дня виноградаря і винороба.

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