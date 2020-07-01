В Україні відзначатимуть День виноградаря і винороба — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав проект указу Президента Володимира Зеленського про встановлення нового професійного свята ― Дня виноградаря і винороба. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Кабмін підтримав проект указу Президента про призначення нового професійного свята ― Дня виноградаря і винороба, яке відзначатимуть щорічно у другу неділю листопада", - написав нардеп.
Нагадаємо, що раніше Зеленський підписав указ про святкування Дня митника.
До цього Зеленський вирішив встановити в Україні День фермера 19 червня.