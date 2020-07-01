В Украине будут отмечать День виноградаря и винодела — нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект указа Президента Владимира Зеленского об установлении нового профессионального праздника — Дня виноградаря и винодела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Кабмин поддержал проект указа Президента о назначении нового профессионального праздника — Дня виноградаря и винодела, которое будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября", - написал нардеп.
Напомним, что Зеленский подписал указ о праздновании Дня таможенника.
До этого Зеленский решил установить в Украине День фермера 19 июня.