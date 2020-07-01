В Украине будут отмечать День виноградаря и винодела — нардеп

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 57617 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 80764 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 114603 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 123175 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125017 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 165114 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120193 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 152132 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104845 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103026 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Украине будут отмечать День виноградаря и винодела — нардеп

В Украине будут отмечать День виноградаря и винодела — нардеп

Киев  •  УНН

 • 20379 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал проект указа Президента Владимира Зеленского об установлении нового профессионального праздника — Дня виноградаря и винодела. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин поддержал проект указа Президента о назначении нового профессионального праздника — Дня виноградаря и винодела, которое будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября", - написал нардеп.

Напомним, что Зеленский подписал указ о праздновании Дня таможенника.

До этого Зеленский решил установить в Украине День фермера 19 июня.

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