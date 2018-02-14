Правительство утвердило бюджет соцстраха с резервом в 285 млн грн для выплат безработным
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Правительство утвердило бюджет Фонда социального страхования Украины с учетом увеличения страховых выплат. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, передает УНН.
В частности, правительство приняло постановление КМУ “Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2018 год”.
Доходная часть бюджета Фонда утверждена в сумме 23 млрд гривен, и расходная - в сумме 22 млрд гривен. Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 285 млн гривен.
Добавим, бюджетом Фонда предусмотрено: на материальное обеспечение и социальные услуги — 11 млрд 803 млн грн, на страховые выплаты — 8 млрд 338 млн грн, на медицинскую и социальную помощь — 612 млн грн.
Отмечается, что принятие бюджета позволит осуществить перечисление суммы ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, осовременить такие выплаты за период 2008-2011 годы, обеспечить финансирование медицинской реабилитации застрахованных лиц и т.д.
Напомним, все работающие украинцы имеют право на реабилитационное лечение за счет Фонда соцстрахования.