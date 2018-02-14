Уряд затвердив бюджет соцстраху із резервом у 285 млн грн для виплат безробітним
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування України з урахуванням збільшення страхових виплат. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну, передає УНН.
Зокрема, уряд ухвалив постанову КМУ „Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік”.
Дохідну частину бюджету Фонду затверджено в сумі 23 млрд гривень, та видаткову в сумі 22 млрд гривень. Резерв коштів для виплати допомоги по безробіттю становить 285 млн гривень.
Додамо, бюджетом Фонду передбачено: на матеріальне забезпечення та соціальні послуги - 11 млрд 803 млн грн, на страхові виплати – 8 млрд 338 млн грн, на медичну і соціальну допомогу - 612 млн грн.
Зазначається, що прийняття бюджету дозволить здійснити перерахування суми щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, осучаснити такі виплати за період 2008-2011 роки, забезпечити фінансування медичної реабілітації застрахованих осіб тощо.
Нагадаємо, усі працюючі українці мають право на реабілітаційне лікування за кошти Фонду соцстрахування.