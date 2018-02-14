Уряд затвердив бюджет соцстраху із резервом у 285 млн грн для виплат безробітним

Зокрема, уряд ухвалив постанову КМУ „Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2018 рік”.

Дохідну частину бюджету Фонду затверджено в сумі 23 млрд гривень, та видаткову в сумі 22 млрд гривень. Резерв коштів для виплати допомоги по безробіттю становить 285 млн гривень.

Додамо, бюджетом Фонду передбачено: на матеріальне забезпечення та соціальні послуги - 11 млрд 803 млн грн, на страхові виплати – 8 млрд 338 млн грн, на медичну і соціальну допомогу - 612 млн грн.

Зазначається, що прийняття бюджету дозволить здійснити перерахування суми щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, осучаснити такі виплати за період 2008-2011 роки, забезпечити фінансування медичної реабілітації застрахованих осіб тощо.

Нагадаємо, усі працюючі українці мають право на реабілітаційне лікування за кошти Фонду соцстрахування.