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Правительство запретило экспорт ряда продуктов: разъяснение Минагро

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Правительство в условиях военного положения установило новые правила экспорта ряда сельскохозяйственных товаров. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, сообщили УНН в Минагрополитики.

Цитата

"Для предотвращения гуманитарного кризиса в Украине, стабильности рынка и удовлетворения потребностей населения в критических продовольственных товаров правительство установило новые правила экспорта сельскохозяйственных товаров", - отметил Роман Лещенко.

Детали

В частности, согласно постановлению, запрещено экспортировать:

  • овес;
  • просо;
  • гречку;
  • сахар;
  • соль;
  • рожь;
  • крупный рогатый скот и мясо.

"Это означает фактический запрет экспорта", - отметили в министерстве.

Можно экспортировать при условии указанного декларативного лицензирования:

  • пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин);
  • кукурузу;
  • мясо кур домашних;
  • яйца кур домашних;
  • масло подсолнечное.

"Это означает разрешение экспорта с соответствующим информированием правительства и выдачей бесплатной лицензии в течение суток", - пояснили в Минагро.

Все остальное не указанное в перечне может экспортироваться свободно согласно стандартной процедуре, указали в министерстве.

Дополнение

Для обеспечения посевной кампании в военное время бюрократию в отношении семян, в частности, сертификации, упростят, а военнообязанных будут бронировать для соответствующих сельскохозяйственных работ.

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