Правительство запретило экспорт ряда продуктов: разъяснение Минагро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Правительство в условиях военного положения установило новые правила экспорта ряда сельскохозяйственных товаров. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, сообщили УНН в Минагрополитики.
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"Для предотвращения гуманитарного кризиса в Украине, стабильности рынка и удовлетворения потребностей населения в критических продовольственных товаров правительство установило новые правила экспорта сельскохозяйственных товаров", - отметил Роман Лещенко.
Детали
В частности, согласно постановлению, запрещено экспортировать:
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- овес;
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- просо;
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- гречку;
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- сахар;
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- соль;
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- рожь;
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- крупный рогатый скот и мясо.
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"Это означает фактический запрет экспорта", - отметили в министерстве.
Можно экспортировать при условии указанного декларативного лицензирования:
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- пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин);
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- кукурузу;
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- мясо кур домашних;
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- яйца кур домашних;
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- масло подсолнечное.
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"Это означает разрешение экспорта с соответствующим информированием правительства и выдачей бесплатной лицензии в течение суток", - пояснили в Минагро.
Все остальное не указанное в перечне может экспортироваться свободно согласно стандартной процедуре, указали в министерстве.
Дополнение
Для обеспечения посевной кампании в военное время бюрократию в отношении семян, в частности, сертификации, упростят, а военнообязанных будут бронировать для соответствующих сельскохозяйственных работ.