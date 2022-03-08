Уряд заборонив експорт низки продуктів: роз'яснення Мінагро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Уряд в умовах воєнного стану встановив нові правила експорту низки сільськогосподарських товарів. Про це повідоми міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, повідомили УНН у Мінагрополітики.
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«Для попередження гуманітарної кризи в Україні, стабільності ринку та задоволення потреб населення у критичних продовольчих товарів уряд встановив нові правила експорту сільськогосподарських товарів», - зазначив Роман Лещенко.
Деталі
Зокрема, згідно з постановою, заборонено експортувати:
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- овес;
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- просо;
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- гречку;
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- цукор;
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- сіль;
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- жито;
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- велику рогату худобу та м’ясо.
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"Це означає фактичну заборону експорту", - наголосили у міністерстві.
Можна експортувати за умови вказаного декларативного ліцензування:
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- пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин);
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- кукурудзу;
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- м’ясо курей свійських;
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- яйця кур свійських;
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- олію соняшникову.
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"Це означає дозвіл експорту із відповідним інформуванням уряду та видачею безоплатної ліцензії протягом доби", - пояснили у Мінагро.
Усе інше не зазначене в переліку може експортуватись вільно згідно зі стандартною процедурою, вказали у міністерстві.
Доповнення
Для забезпечення посівної кампанії у воєнний час бюрократію щодо насіння, зокрема, сертифікації, спростять, а військовозобов’язаних бронюватимуть для відповідних сільськогосподарських робіт.