Правительство Японии предоставит жителям Донбасса 2,9 млн долларов

Отмечается, что правительство Японии выделило 1,9 млн долл. Агентству ООН по делам беженцев и 1 млн долл. Всемирной продовольственной программе для покрытия гуманитарных потребностей на территории, которая пострадала в результате конфликта.

Финансирование поможет предоставить наборы непродовольственных товаров первой необходимости и отремонтировать около 2 тысяч домов, а также обеспечит предоставление ежемесячной продовольственной помощи для 6360 лиц из наиболее уязвимых категорий.

Официальная передача состоится 8 ноября в Краматорске.

Как сообщал УНН, более 150 тыс. детей, пострадавших в результате конфликта в Украине, получили лучший доступ к образованию благодаря сотрудничеству ЮНИСЕФ и Правительства Японии в 2015-2016 годах, а также было восстановлено 45 учебных заведений.