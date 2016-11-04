Правительство Японии предоставит жителям Донбасса 2,9 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Правительство Японии предоставит 2,9 млн долларов для помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООН по делам беженцев.
Отмечается, что правительство Японии выделило 1,9 млн долл. Агентству ООН по делам беженцев и 1 млн долл. Всемирной продовольственной программе для покрытия гуманитарных потребностей на территории, которая пострадала в результате конфликта.
Финансирование поможет предоставить наборы непродовольственных товаров первой необходимости и отремонтировать около 2 тысяч домов, а также обеспечит предоставление ежемесячной продовольственной помощи для 6360 лиц из наиболее уязвимых категорий.
Официальная передача состоится 8 ноября в Краматорске.
Как сообщал УНН, более 150 тыс. детей, пострадавших в результате конфликта в Украине, получили лучший доступ к образованию благодаря сотрудничеству ЮНИСЕФ и Правительства Японии в 2015-2016 годах, а также было восстановлено 45 учебных заведений.