Уряд Японії надасть жителям Донбасу 2,9 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Уряд Японії надасть 2,9 млн доларів для допомоги постраждалим від конфлікту на сході України, передає УНН з посиланням на прес-службу ООН у справах біженців.
Зазначається, що уряд Японії виділив 1,9 млн дол. Агентству ООН у справах біженців та 1 млн дол. Всесвітній продовольчій програмі для покриття гуманітарних потреб на території, що постраждала внаслідок конфлікту.
Фінансування допоможе надати набори непродовольчих товарів першої необхідності та відремонтувати близько 2 тисяч осель, а також забезпечить надання щомісячної харчової допомоги для 6360 осіб із найбільш вразливих категорій.
Офіційна передача відбудеться 8 листопада у Краматорську.
Як повідомляв УНН, понад 150 тисяч дітей, постраждалих внаслідок конфлікту в Україні, отримали кращий доступ до освіти завдяки співпраці ЮНІСЕФ і Уряду Японії у 2015-2016 роках, а також було відновлено 45 навчальних закладів.