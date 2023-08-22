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Правительство уже выделило 4,6 млрд грн на все мероприятия, связанные с последствиями подрыва Каховской ГЭС, - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 649604 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Правительство Украины уже выделило 4,6 млрд грн на ликвидацию последствий, связанных с последствиями подрыва ГЭС и почти 32% уже потрачено на финансирование работ и на выплату компенсаций, сообщил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата 

“Продолжается обработка заявлений жителей Херсонщины и Николаевщины на компенсацию за потерянный урожай. Сейчас их подано более 340, согласовано выплат на 2,7 млн грн”, -  сказал Шмыгаль. 

Он добавил, что почти 565 млн грн было направлено на компенсацию по 5 тыс. грн каждому, кто пострадал от подрыва россией Каховской ГЭС. И уже 17,5 тыс. человек подали соответствующие заявки и получили 54,6 млн грн компенсаций. 

А прием соответствующих заявок  продлится до конца октября. 

“Еще 1,3 млрд грн правительство выделило на восстановление поврежденного и разрушенного жилья в зоне последствий российского теракта. Люди в Николаевской и Херсонской областях будут иметь ресурсы для ремонтов своих домов до зимы”, - подчеркнул премьер-министр. 

Всего на все мероприятия, связанные с последствиями подрыва ГЭС, правительство выделило 4,6 млрд грн. По словам премьер-министра, из них почти 32% уже потрачены на финансирование работ и на выплату компенсаций.

Напомним

Вчера, 21 августа, заработала первая нитка магистрального водопровода, который начали строить на третий день подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Как сообщается, первая нитка позволит обеспечить доступом к воде около 25% населения Кривого Рога в Днепропетровской области.

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