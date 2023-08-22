Уряд вже виділив 4,6 млрд грн на всі заходи, пов’язані з наслідками підриву Каховської ГЕС, — Шмигаль

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“Триває обробка заяв жителів Херсонщини та Миколаївщини на компенсацію за втрачений врожай. Наразі їх подано понад 340, погоджено виплат на 2,7 млн грн”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що майже 565 млн грн було спрямовано на компенсацію по 5 тис. грн кожному, хто постраждав від підриву росією Каховської ГЕС. І вже 17,5 тис. людей подали відповідні заявки та отримали 54,6 млн грн компенсацій.

А прийом відповідних заявок триватиме до кінця жовтня.

“Ще 1,3 млрд грн уряд виділив на відбудову пошкодженого та зруйнованого житла в зоні наслідків російського теракту. Люди в Миколаївській та Херсонській областях матимуть ресурси для ремонтів своїх осель до зими”, - наголосив премʼєр-міністр.

Загалом на всі заходи, пов’язані з наслідками підриву ГЕС, уряд виділив 4,6 млрд грн. За словами прем’єр-міністра, з них майже 32% вже витрачені на фінансування робіт та на виплату компенсацій.

Нагадаємо

Вчора, 21 серпня, запрацювала перша нитка магістрального водогону, який почали будувати на третій день підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Як повідомляється, перша нитка дозволить забезпечити доступом до води близько 25% населення Кривого Рогу у Дніпропетровській області.