Правительство возьмется за вопрос нацдоповиди по реализации антикоррупционной политики

"Проект Национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году, разработанный НАПК, сегодня во время заседания должен презентовать и утвердить Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проект подготовил Департамент антикоррупционной политики НАПК под руководством члена агентства Руслана Рябошапки.

"Национальный доклад по реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году - первый за годы независимости системный документ по реализации основ антикоррупционной политики, в котором использованы материалы министерств и ведомств, правоохранительных и созданных в последнее время антикоррупционных органов", - сказано в сообщении.

Указано, что в Национальном докладе по реализации основ антикоррупционной политики отражены конкретные результаты деятельности специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, обобщены результаты антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов, информация о результатах выполнения органами государственной власти мер по предотвращению и противодействию коррупции, в том числе в рамках международного сотрудничества и предоставлено развернутый анализ ситуации по коррупции.

Представлять проект Национального доклада на заседании Кабмина уполномоченный координатор соответствующего направления работы, член НАПК Руслан Рябошапка.

Напомним, НАПК передала в Кабмин доклад по реализации задач антикоррупционной политики.