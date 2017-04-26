Уряд візьметься за питання нацдоповіді щодо реалізації антикорупційної політики

"Проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році, розроблений НАЗК, сьогодні під час засідання має презентувати та затвердити Кабінет міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проект підготував Департамент антикорупційної політики НАЗК під керівництвом члена агентства Руслана Рябошапки.

"Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році - перший за роки незалежності системний документ з реалізації засад антикорупційної політики, в якому використані матеріали міністерств і відомств, правоохоронних та новостворених антикорупційних органів", - сказано у повідомленні.

Вказано, що у Національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відображені конкретні результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва та надано розгорнутий аналіз ситуації щодо корупції.

Представляти проект Національної доповіді на засіданні Кабміну уповноважений координатор відповідного напрямку роботи, член НАЗК Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, НАЗК передала до Кабміну доповідь щодо реалізації завдань антикорупційної політики.