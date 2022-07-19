Правительство выплатило 37 млн грн работодателям, которые нанимали ВПЛ

Цитата

“По состоянию на 15 июля по программе релокации в безопасные регионы перемещено 678 предприятий. Мы помогаем бизнесу не просто физически переехать, но и быстро решить все бюрократические и операционные вопросы, связанные с его запуском на новом месте. Предоставляем возможность бесплатной аренды имущества для размещения. Кроме того, правительство выплатило 37 млн ​​грн работодателям, которые нанимали работников из числа внутренне перемещенных лиц”, – отметил премьер.

Детали

Шмыгаль также добавил, что у правительства есть два решения по созданию новых индустриальных парков.

Первое – это Хотин Invest. Второе – "Энергия Буковины". Оба парка будут размещаться в Черновицкой области и будут способствовать развитию экономики государства и региона.

“За последние несколько недель это уже четвертая созданная в Украине индустриальная площадка. Президент Владимир Зеленский вчера подписал два закона о налоговых и таможенных стимулах для таких парков, а поэтому их развертывание и создание мощных производств в Украине только начинается”, – отметил премьер.

Дополнение

21 июня Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №7451 об упрощении приватизации во время войны.