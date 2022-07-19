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Уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали ВПО

Уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали ВПО

Київ • УНН

 • 88866 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Кабінет міністрів України виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. Про це на засіданні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, але і швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення. Крім того, уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників із числа внутрішньо переміщених осіб”, – зазначив прем’єр.

Деталі

Шмигаль також додав, що уряд має два рішення щодо створення нових індустріальних парків.

Перше – це Хотин Invest. Друге – "Енергія Буковини". Обидва парки будуть розташовуватися в Чернівецькій області та сприятимуть розвитку економіки держави й регіону.

“За останні кілька тижнів це вже четвертий створений в Україні індустріальний майданчик. Президент Володимир Зеленський учора підписав два закони про податкові й митні стимули для таких парків, а тому їх розгортання та створення потужних виробництв в Україні лише починається”, – зазначив прем’єр.

Доповнення

21 червня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроект №7451 щодо спрощення приватизації під час війни.

Українські Національні Новини

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