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Правительство выделило регионам на укрытие в школах 1,5 млрд грн субвенции

Киев • УНН

 • 336516 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. На укрытия в школах регионам Кабинет министров Украины выделил 1,5 млрд грн субвенции. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Правительство выделило регионам на укрытие в школах 1,5 млрд грн субвенции

Цитата

«Важный аспект – укрытия в школах. На это регионам Правительство выделило 1,5 млрд грн субвенции. Работы продолжаются, соответствующие министерства постоянно коммуницируют о ходе восстановительных работ», - рассказал Шмыгаль.

Также он сообщил, что 62 млрд грн правительство выделило из Фонда восстановления.

«Из них 11,3 млрд грн – на восстановительные проекты в соцсфере и ЖКХ. 3,5 млрд грн – на строительство и восстановление инфраструктуры, жилья и общественных зданий. Еще почти 19 млрд грн – на выполнение работ на объектах энергетики», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Количество укрытий в Украине с начала вторжения рф выросло втрое.

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