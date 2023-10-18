Правительство выделило регионам на укрытие в школах 1,5 млрд грн субвенции

Цитата

«Важный аспект – укрытия в школах. На это регионам Правительство выделило 1,5 млрд грн субвенции. Работы продолжаются, соответствующие министерства постоянно коммуницируют о ходе восстановительных работ», - рассказал Шмыгаль.

Также он сообщил, что 62 млрд грн правительство выделило из Фонда восстановления.

«Из них 11,3 млрд грн – на восстановительные проекты в соцсфере и ЖКХ. 3,5 млрд грн – на строительство и восстановление инфраструктуры, жилья и общественных зданий. Еще почти 19 млрд грн – на выполнение работ на объектах энергетики», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Количество укрытий в Украине с начала вторжения рф выросло втрое.