Кількість укриттів в Україні з початку вторгнення рф зросла втричі - ДСНС

Цитата

«Якщо ми перед початком війни мали на обліку приблизно 20 тисяч захисних споруд, то станом на зараз їх вже понад 60 тисяч. З них понад 50 тисяч є придатними до укриття, тобто там населення може перебувати в нормальних умовах», - сказав він.

Деталі

Віктор Вітовецький зазначив, що за результатами комісійних обстежень ДСНС встановлено загальний фонд захисних споруд в країні. На сьогодні він становить понад 60 560 укриттів, до яких входять 5200 сховищ, 14 тис. протирадіаційних укриттів, а також більше ніж 41 тис. найпростіших укриттів і споруд подвійного призначення.

Представник ДСНС запевнив, що наявна кількість укриттів дозволяє забезпечити захист приблизно половини населення України.

Доповнення

Тим часом, КМВА підтвердила, що вдень укриття в дитсадках будуть недоступні для сторонніх.