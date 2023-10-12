Кількість укриттів в Україні з початку вторгнення рф зросла втричі - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Україні з початку вторгнення рф у лютому минулого року кількість укриттів потроїлася. Таку заву директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктора Вітовецького наводить Military Media Center, передає УНН
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«Якщо ми перед початком війни мали на обліку приблизно 20 тисяч захисних споруд, то станом на зараз їх вже понад 60 тисяч. З них понад 50 тисяч є придатними до укриття, тобто там населення може перебувати в нормальних умовах», - сказав він.
Деталі
Віктор Вітовецький зазначив, що за результатами комісійних обстежень ДСНС встановлено загальний фонд захисних споруд в країні. На сьогодні він становить понад 60 560 укриттів, до яких входять 5200 сховищ, 14 тис. протирадіаційних укриттів, а також більше ніж 41 тис. найпростіших укриттів і споруд подвійного призначення.
Представник ДСНС запевнив, що наявна кількість укриттів дозволяє забезпечити захист приблизно половини населення України.
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Тим часом, КМВА підтвердила, що вдень укриття в дитсадках будуть недоступні для сторонніх.