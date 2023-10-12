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Кількість укриттів в Україні з початку вторгнення рф зросла втричі - ДСНС

Київ • УНН

 • 295714 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Україні з початку вторгнення рф у лютому минулого року кількість укриттів потроїлася. Таку заву директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктора Вітовецького наводить Military Media Center, передає УНН

Цитата

«Якщо ми перед початком війни мали на обліку приблизно 20 тисяч захисних споруд, то станом на зараз їх вже понад 60 тисяч. З них понад 50 тисяч є придатними до укриття, тобто там населення може перебувати в нормальних умовах», - сказав він.

Деталі

Віктор Вітовецький зазначив, що за результатами комісійних обстежень ДСНС встановлено загальний фонд захисних споруд в країні. На сьогодні він становить понад 60 560 укриттів, до яких входять 5200 сховищ, 14 тис. протирадіаційних укриттів, а також більше ніж 41 тис. найпростіших укриттів і споруд подвійного призначення.

Представник ДСНС запевнив, що наявна кількість укриттів дозволяє забезпечити захист приблизно половини населення України.

Доповнення

Тим часом, КМВА підтвердила, що вдень укриття в дитсадках будуть недоступні для сторонніх.

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