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Количество укрытий в Украине с начала вторжения рф выросло втрое - ГСЧС

Количество укрытий в Украине с начала вторжения рф выросло втрое - ГСЧС

Киев • УНН

 • 295712 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Украине с начала вторжения рф в феврале прошлого года количество укрытий утроилось. Такое заявление директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины Виктора Витовецкого приводит Military Media Center, передает УНН

Цитата

«Если мы перед началом войны имели на учете примерно 20 тысяч защитных сооружений, то по состоянию на сейчас их уже более 60 тысяч. Из них более 50 тысяч являются пригодными к укрытию, то есть там население может находиться в нормальных условиях», - сказал он.

Детали

Виктор Витовецкий отметил, что по результатам комиссионных обследований ГСЧС установлен общий фонд защитных сооружений в стране. На сегодня он составляет более 60 560 укрытий, в которые входят 5200 убежищ, 14 тыс. противорадиационных укрытий, а также более 41 тыс. простейших укрытий и сооружений двойного назначения.

Представитель ГСЧС заверил, что имеющееся количество укрытий позволяет обеспечить защиту примерно половины населения Украины.

Дополнение

Тем временем, КГВА подтвердила, что днем укрытия в детсадах будут недоступны для посторонних.

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