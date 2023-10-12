Количество укрытий в Украине с начала вторжения рф выросло втрое - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Украине с начала вторжения рф в феврале прошлого года количество укрытий утроилось. Такое заявление директора Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Украины Виктора Витовецкого приводит Military Media Center, передает УНН
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«Если мы перед началом войны имели на учете примерно 20 тысяч защитных сооружений, то по состоянию на сейчас их уже более 60 тысяч. Из них более 50 тысяч являются пригодными к укрытию, то есть там население может находиться в нормальных условиях», - сказал он.
Детали
Виктор Витовецкий отметил, что по результатам комиссионных обследований ГСЧС установлен общий фонд защитных сооружений в стране. На сегодня он составляет более 60 560 укрытий, в которые входят 5200 убежищ, 14 тыс. противорадиационных укрытий, а также более 41 тыс. простейших укрытий и сооружений двойного назначения.
Представитель ГСЧС заверил, что имеющееся количество укрытий позволяет обеспечить защиту примерно половины населения Украины.
Дополнение
Тем временем, КГВА подтвердила, что днем укрытия в детсадах будут недоступны для посторонних.