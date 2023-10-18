Уряд виділив регіонам на укриття в школах 1,5 млрд грн субвенції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На укриття в школах регіонам Кабінет міністрів України виділив 1,5 млрд грн субвенції. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Важливий аспект – укриття в школах. На це регіонам Уряд виділив 1,5 млрд грн субвенції. Роботи тривають, відповідні міністерства постійно комунікують про хід відновлювальних робіт», - розповів Шмигаль.
Також він повідомив, що 62 млрд грн уряд виділив з Фонду відновлення.
«З них 11,3 млрд грн – на відновлювальні проекти в соцсфері та ЖКГ. 3,5 млрд грн – на будівництво та відбудову інфраструктури, житла та громадських споруд. Ще майже 19 млрд грн – на виконання робіт на об’єктах енергетики», - повідомив Шмигаль.
Доповнення
Кількість укриттів в Україні з початку вторгнення рф зросла втричі.