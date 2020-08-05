Правительство выделило более 48 млн грн Фонду госимущества из фонда борьбы с COVID-19

"Кабмин постановил выделить 48,4 млн грн Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации государственного имущества. Соответственно на эту же сумму сократились расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, избравшим упрощенную систему и относящимся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога", - написал Гончаренко.

Напомним, Кабмин поручил Фонду госимущества передать перечень помещений для новосозданного Министерства стратегических отраслей промышленности.