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Уряд виділив понад 48 млн грн Фонду держмайна з фонду боротьби з COVID-19

Уряд виділив понад 48 млн грн Фонду держмайна з фонду боротьби з COVID-19

Київ • УНН

 • 11540 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кабінет міністрів України постановив виділити понад 48 млн грн з фонду боротьби з коронавірусною хворобою для Фонду держмайна для часткового відновлення видатків у сфері приватизації держмайна. Про це написав у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Кабмін постановив виділити 48,4 млн грн Фонду державного майна з фонду боротьби з COVID-19 для часткового відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна. Відповідно на цю ж суму скоротилися видатки за програмою "Виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему і належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, Кабмін доручив Фонду держмайна передати перелік приміщень для новоутвореного Міністерства стратегічних галузей промисловості.

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