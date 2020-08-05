Уряд виділив понад 48 млн грн Фонду держмайна з фонду боротьби з COVID-19

"Кабмін постановив виділити 48,4 млн грн Фонду державного майна з фонду боротьби з COVID-19 для часткового відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері приватизації державного майна. Відповідно на цю ж суму скоротилися видатки за програмою "Виплата допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему і належать до 1 і 2 групи платників єдиного податку", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, Кабмін доручив Фонду держмайна передати перелік приміщень для новоутвореного Міністерства стратегічних галузей промисловості.