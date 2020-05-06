Правительство выделило деньги для пострадавших от пожара в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн грн для пострадавших семей, дома которых были разрушены пожаром в Житомирской области и 45,3 млн грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами в Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"Правительство выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья семьям, дома которых разрушены пожаром в Житомирской области", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сегодня пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы.
"Люди смогут получить новое жилье. Мы выделяем средства на приобретение модульных домов", - подчеркнул Шмыгаль.
Сообщается, что деньги выделяются из резервного фонда государственного бюджета Житомирской облгосадминистрации. Предусмотрено, что для пострадавших будет приобретено 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 м. кв.
"Кроме того, на заседании Кабинета Министров принято решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 45,3 млн грн на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами на территории Житомирской области", - отмечается в сообщении.
В частности, Министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) - 7665 тыс. гривен и Министерству энергетики и защиты (для Государственного агентства лесных ресурсов) - 37 670 тыс. гривен. За эти средства, в том числе, будет закуплено пожарно-техническое оснащение, противопожарное оборудование, средства пожаротушения и тому подобное.
Напомним, пожарные утром среды, 6 мая, удерживают локализованные очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях.