Правительство выделило 8,5 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам Нововолынской шахты

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, распоряжение касается Нововолынской шашты номер 10, где есть задолженность перед работниками.

"Мы хотим изменить сметные назначения. Средства для этого у нас есть в размере 41 млн грн, но они назначены на декабрь. Поэтому необходимо провести утверждение проекта корректировки данного проекта. И просьба к Минфину: эти 8,5 млн грн выделить в ноябре", - сказал он.