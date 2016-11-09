Правительство выделило 8,5 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам Нововолынской шахты
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет мнистра Украины принял распоряжение о направлении в ноябре 8,5 млн грн на погашение задолженности шахтерам Нововолынской шахты номер 10. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, распоряжение касается Нововолынской шашты номер 10, где есть задолженность перед работниками.
"Мы хотим изменить сметные назначения. Средства для этого у нас есть в размере 41 млн грн, но они назначены на декабрь. Поэтому необходимо провести утверждение проекта корректировки данного проекта. И просьба к Минфину: эти 8,5 млн грн выделить в ноябре", - сказал он.