Уряд виділив 8,5 млн грн на погашення заборгованості із зарплати шахтарям Нововолинської шахти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет мністрів України ухвалив розпорядження про направлення у листопаді 8,5 млн грн на погашення заборгованості шахтарям Нововолинської шахти номер 10. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, розпорядження стосується Нововолинської шашти номер 10, де є заборгованість працівникам.
“Ми хочемо змінити кошторисні призначення. Кошти для цього в нас є в розмірі 41 млн грн, але вони призначені на грудень. Тому необхідно провести затвердження проекту коригування даного проекту. І прохання до Мінфіну: ці 8,5 млн грн виділити в листопаді”, — сказав він.