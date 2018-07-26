Правительство создаст группы для аудита вырубки лесов

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"Сейчас с лесом разбираемся - сегодня мы примем решение во исполнение поручений. Уже будут совместные аудит-группы, куда войдет аудит-служба ГФС, налоговой милиции и Служба защиты экономики МВД, плюс МинАПК и Госгеокадастр. Проанализируем и сделаем аудит всего, что было вырублено за последний период времени. И посмотрим по каждому контракту - кто, куда, что вывозил и под каким видом", - заявил Гройсман.

Напомним, Президент Петр Порошенко ветировал закон об ответственности за контрабанду леса-кругляка.