Правительство создаст группы для аудита вырубки лесов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Совместные аудит-группы, куда войдут представители ГФС, в частности, налоговой милиции, и Службы защиты экономики МВД, а также Минагрополитики и Госгеокадастра, создадут для проведения проверки вырубки леса. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За полгода таможенники выявили нарушений при экспорте леса на 35 млн грн
"Сейчас с лесом разбираемся - сегодня мы примем решение во исполнение поручений. Уже будут совместные аудит-группы, куда войдет аудит-служба ГФС, налоговой милиции и Служба защиты экономики МВД, плюс МинАПК и Госгеокадастр. Проанализируем и сделаем аудит всего, что было вырублено за последний период времени. И посмотрим по каждому контракту - кто, куда, что вывозил и под каким видом", - заявил Гройсман.
Напомним, Президент Петр Порошенко ветировал закон об ответственности за контрабанду леса-кругляка.