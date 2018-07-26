Уряд створить групи для аудиту вирубки лісів

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"Зараз з лісом розбираємось – сьогодні ми приймемо рішення на виконання доручень. Вже будуть спільні аудит-групи, куди увійде аудит-служба ДФС, податкової міліції та Служба захисту економіки МВС, плюс МінАПК і Держгеокадастр. Проаналізуємо і зробимо аудит всього, що було вирублено за останній період часу. І подивимось по кожному контракту – хто, куди, що вивозив і під яким виглядом", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко ветував закон щодо відповідальності за контрабанду лісу-кругляку.