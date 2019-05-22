Правительство сегодня планирует утвердить постановления о выходе из отдельных договоров с СНГ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Кабинет министров планирует утвердить постановление о выходе Украины из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, назначенного на сегодня, 22 мая, передает УНН.
Докладывать по проекту постановления "О выходе Украины из отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств" будет министр финансов Оксана Маркарова.
Кроме того, в повестке дня стоит проект постановления о подписании Соглашения между правительством Украины и правительством Монголии о взаимной отмене виз, а также постановление об утверждении Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в сфере туризма.
Также правительство планирует рассмотреть постановление о выплате среднего заработка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, пропавших без вести в связи с выполнением служебных обязанностей во время вооруженного конфликта или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в Украине.
В повестке дня, кроме того, стоят вопросы об утверждении Программы по оснащению ГСЧС современной авиационной техникой, распоряжения об одобрении Концепции развития системы экстренной медицинской помощи, перераспределение расходов бюджета, предусмотренных Минобороны.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая.